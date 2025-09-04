Icon Menü
18-Jähriger gerät in Lauingen an Fahrbahnrand: 5000 Euro Schaden

Lauingen

18-Jähriger gerät in Lauingen an Fahrbahnrand: 5000 Euro Schaden

Kein Glück hatte ein junger Fahrer am Mittwochabend. Ein kleiner Fahrfehler führte zu hohem Sachschaden. Auch die Feuerwehr musste ausrücken.
    Die Lauinger Feuerwehr musste zu dem Verkehrsunfall ausrücken.
    Die Lauinger Feuerwehr musste zu dem Verkehrsunfall ausrücken. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Kleines Missgeschick, großer Schaden: Ein 18-Jähriger war am Mittwoch mit seinem Audi in der Lauinger Werner-von-Siemens-Straße unterwegs. „Aus Unachtsamkeit kam er alleinbeteiligt nach rechts ab und kollidierte mit der Bordsteinkante am Fahrbahnrand“, berichtet die Polizei. „Am Audi entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 5000 Euro. Aus dem Wagen liefen Betriebsstoffe aus, deshalb musste zudem auch noch die Lauinger Feuerwehr mit elf Einsatzkräften anrücken. Der Bauhof beseitigte schließlich den Schmutz von der Straße. Der Audi musste abgeschleppt werden. (AZ)

