18-Jähriger gerät in Lauingen an Fahrbahnrand: 5000 Euro Schaden

Kleines Missgeschick, großer Schaden: Ein 18-Jähriger war am Mittwoch mit seinem Audi in der Lauinger Werner-von-Siemens-Straße unterwegs. „Aus Unachtsamkeit kam er alleinbeteiligt nach rechts ab und kollidierte mit der Bordsteinkante am Fahrbahnrand“, berichtet die Polizei. „Am Audi entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 5000 Euro. Aus dem Wagen liefen Betriebsstoffe aus, deshalb musste zudem auch noch die Lauinger Feuerwehr mit elf Einsatzkräften anrücken. Der Bauhof beseitigte schließlich den Schmutz von der Straße. Der Audi musste abgeschleppt werden. (AZ)

89415 Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrbahnrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Audi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis