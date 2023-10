18-Jähriger ist unter Drogeneinfluss in Lauingen Auto gefahren

Ein Fahranfänger ist in Lauingen von der Polizei gestoppt worden. Der junge Mann stand unter Drogeneinfluss.

Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Donauwörth kontrollierte am Donnerstagmittag in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen einen 18-jährigen Autofahrer. Dieser stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten.

Gegen ihn wird nun ein Verfahren eingeleitet

Zudem bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz. Die Verkehrspolizisten untersagtem dem Autofahrer die Weiterfahrt und ordneten gegen ihn eine Blutentnahme an. Den 18-Jährigen erwarten nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz und ein Bußgeldverfahren. (AZ)