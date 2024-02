18-Jähriger will Glühbirne stehlen und wird erwischt

Der Mann zahlt lediglich ein Getränk, nicht die Glühlampen in seiner Tasche. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige.

Am Mittwochabend ereignete sich ein Diebstahl in einem Lauinger Verbrauchermarkt in der Dillinger Straße. Das dortige Personal konnte zunächst einen 18-Jährigen dabei beobachten, wie er Autoglühbirnen im Wert von acht Euro an sich nahm und sich diese in die Hosentasche steckte. Anschließend begab er sich zur Kasse und bezahlte lediglich ein Getränk. Beim Verlassen des Ladens wurde er angehalten und kurze Zeit später einer hinzugerufenen Streife übergeben. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)