Lauingen

10:20 Uhr

1800 Gäste feiern im Lauinger T-Club den Dschungelcamp-Star Cosimo Citiolo

Plus Der Lauinger T-Club hat am Samstagabend erneut einen Promi aufgeboten. So lief der Auftritt von Cosimo Citiolo ab.

Von Oliver Burghart, Oliver Burghart, Berthold Veh

Der nächste Promi-Alarm im Lauinger T-Club. Im Februar rappte DSDS-Jurorin Katja Krasavice in der Diskothek im Lauinger Norden. Am Samstag nun hatte sich Cosimo Citiolo für einen Auftritt in dem Musikpalast angesagt.

Der Checker vom Neckar ist bekannt aus verschiedenen Reality-Shows

Der 41-Jährige ist bekannt aus verschiedenen Reality-Shows im Fernsehen wie dem " Dschungelcamp", " Kampf der Realitystars" und " Sommerhaus der Stars". Zu Beginn seiner Karriere wollte der gelernte Friseur, der aus Stuttgart stammt und gerne auch Checker vom Neckar genannt wird, noch Sänger bei " Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) werden.

