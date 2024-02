19-Jähriger fährt in Lauingen betrunken Auto

Ein Fahranfänger ist in Lauingen von der Polizei aufgehalten worden. Er hatte fast zwei Promille Alkohol.

Am Montag kontrollierten Beamte der Dillinger Polizei in Lauingen einen 19-jährigen Autofahrer. Der Fahranfänger war alkoholisiert. Gegen 20.40 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Werner-von-Siemens-Straße ein Autofahrer eingefahren war, der offensichtlich alkoholisiert war.

Der Führerschein ist weg

Nachdem die Polizisten den Mann angetroffen hatten und ein Alkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille ergab, musste sich der 19-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten stellten seinen Führerschein und den Zündschlüssel seines Wagens sicher und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (AZ)