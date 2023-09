19-Jähriger verletzt Sicherheits-Mitarbeiter in Lauinger Diskothek

Ein Betrunkener, der aus der Lauinger Disco verwiesen werden sollte, hat mit einer zerbrochenen Glasflasche zugestochen.

In der Diskothek in Lauingen ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem Streit gekommen, bei dem ein Security-Mitarbeiter verletzt wurde. Als ein 19-jähriger der Lokalität verwiesen werden sollte, griff dieser laut Polizeibericht zu einer Glasflasche, zerbrach sie und verletzte damit den Sicherheitsmitarbeiter am Bein.

19-Jähriger wird wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt

Der Mann erlitt dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Den 19-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)