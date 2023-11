19 neue Bäume sollen Lauinger Bahnhofstraße verschönern

Der Ortsverband der Grünen hat 7000 Euro an Spenden gesammelt, um aus der Straße zum Bahnhof wieder eine Allee zu machen. Und es gibt weitere Pläne.

Vor vielen Jahren war die Lauinger Bahnhofstraße ein ansehnliches Örtchen mit Eschen links und rechts der Straße. Von dieser einstigen Allee ist heute nicht mehr viel zu sehen. "Potthässlich", findet die Straße Rolf Brenndörfer, der für seine Ehrlichkeit bekannte Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat. Der Ortsverband hat deshalb beschlossen, etwas mehr Leben in die Straße zu bringen.

Die Grünen wollen noch mehr Bäume

Wie Brenndörfer berichtet, haben die Grünen in den vergangenen Monaten 7000 Euro an Spenden gesammelt. 4000 Euro davon seien von einer Einzelperson gekommen, die aber nicht öffentlich genannt werden will. Von diesem Geld wurden 19 neue Bäume gekauft, die vergangene Woche in der Bahnhofstraße gepflanzt wurden. Das Ziel laut Brenndörfer: Die Straße wieder so schön machen, wie sie einst war. Er selbst könne sich an die Allee noch aus seiner Jugend erinnern. Gepflanzt wurden nun Türkische Haseln, auch Baum-Hasel genannt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Ihr Vorteil: Sie seien besonders trockenheitsresistent. Brenndörfer betont in dem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit der Baumschule Bunk, dem Bauhof und speziell Ronald Lutz, dem European Tree Worker (also Baumspezialist) der Stadt. Sie hätten die Bäume ausgesucht und eingepflanzt. Für die 19 neuen Bäume gelte zudem eine Gewährleistungszeit von zwei Jahren: Geht ein Baum in dieser Zeit ein, wird er ersetzt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Für Brenndörfer steht schon jetzt fest: Auch in den kommenden Jahren wird der Grünen-Ortsverband neue Bäume im Stadtgebiet pflanzen. "Wir wollen Lauingen begrünen", sagt er. Im vergangenen Jahr hatte man bereits in der Wittislinger Straße begonnen. Entlang der Friedhofsmauer dort könne man sich noch ein paar Linden vorstellen. Und es gebe noch mehr Orte in der Stadt, die einen Baum vertragen könnten. (mayjo)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch