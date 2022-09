20-Jährige stirbt nach Unfall bei Lauingen

Eine Frau kommt vor einer Woche zwischen Frauenriedhausen und Lauingen von der Straße ab und wird reanimiert. Jetzt ist sie verstorben.

Bereits vor einer Woche ist eine 20-jährige Frau auf der Kreisstraße zwischen Frauenriedhausen und Lauingen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie war gegen 21.10 Uhr alleinbeteiligt von der Straße abgekommen, woraufhin sich ihr Wagen mehrfach überschlagen hatte. Die Gründe dafür sind laut Polizei bislang unklar. Die 20-Jährige, hieß es im Bericht vor knapp einer Woche, wurde vor Ort reanimiert und kam schwer verletzt ins Heidenheimer Krankenhaus. Jetzt teilte die Polizei mit, dass sie verstorben ist.

Der Zustand der 20-Jährigen schien nach dem Unfall stabil zu sein

Nachdem die junge Frau nach rechts ins Bankett gekommen war, prallte ihr Wagen gegen einen Schilderbaum und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Zunächst schien ihr Zustand nach der Reanimierung stabil zu sein. Doch im Krankenhaus verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand laut Polizei in den Folgetagen. Am Donnerstag erlag sie schließlich an den Folgen schwerer Kopfverletzungen. (AZ)