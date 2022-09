20-Jährige wird nach Unfall nahe Lauingen reanimiert

Eine Frau wurde am Montagabend zwischen Frauenriedhausen und Lauingen schwer verletzt, als sie von der Straße abkam. Die Rettungskräfte konnten ihr Leben retten.

Nach einem Unfall am Montagabend musste eine 20-Jährige durch den Rettungsdienst reanimiert werden. Die Frau war gegen 21.10 Uhr auf der Kreisstraße DLG28 zwischen Frauenriedhausen und Lauingen unterwegs, als sie alleinbeteiligt nach rechts ins Bankett kam. Die Frau reagierte, lenkte gegen. Dabei geriet ihr Wagen ins Schleudern und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Daraufhin überschlug sich das Auto und landete neben der Fahrbahn auf dem Dach.

Die Verunfallte war laut Polizei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Lauingen, die mit 24 Einsatzkräften vor Ort war, aus dem zerstörten Auto herausgeschnitten werden. Nachdem die Reanimationsmaßnahmen erfolgreich verliefen und sich der Zustand der schwer verletzten Autofahrerin stabilisiert hatte, wurde sie mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Heidenheim gefahren. An ihrem Wagen entstand Unfallschaden von rund 12.000 Euro, dieser musste abgeschleppt werden.

Auch in Dillingen und Bissingen kam es zu Unfällen

Dieser schwere Unfall war nicht der einzige am Montag. In Dillingen fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Reisebusses gegen 8.45 Uhr mit der rechten Busseite gegen den linken Außenspiegel eines weißen VW Tiguan mit Münchner Kennzeichen, der in der Bahnhofstraße in Dillingen in einer Parkbucht geparkt war. Anschließend entfernte sich der Busfahrer unerlaubt vom Unfallort und fuhr weiter in Richtung Große Allee. Am VW hinterließ er einen Schaden von circa 500 Euro. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, beschrieb den Busfahrer als schlanken Mann mit kurzen, schwarzen Haaren und einem Dreitagebart. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich ihrer Aussage nach um einen silberfarbenen Reisebus mit Günzburger Kennzeichen. Zeugen wenden sich an die PI Dillingen unter 09071/560.

Einen Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von rund 7000 Euro verursachte ein 54-jähriger Lastkraftwagenfahrer am gestrigen Montagvormittag im Kreisverkehr zwischen der Staatsstraße 2212 und der Kreisstraße DLG 5 auf Höhe des Bissinger Ortsteils Warnhofen. Gegen 9.30 Uhr fuhr der 54-Jährige von der Staatsstraße aus Richtung Lutzingen kommend in den Kreisel ein und nahm einem 65-jährigen Mitsubishi-Fahrer die Vorfahrt, der bereits in den Kreisverkehr eingefahren war. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. (AZ)