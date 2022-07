20-Jähriger flüchtet in Lauingen vor der Polizei und verletzt sich

Als die Polizei in Lauingen einen 20-jährigen Radler kontrollieren wollte, flüchtete der junge Mann. Aber er stürzte. Die Beamten fanden auch Rauschmittel.

Eine Streifenbesatzung der Dillinger Polizei wolltenn am Sonntag kurz nach 2 Uhr am Wittelsbacherplatz in Lauingen einen 20-jährigen Fahrradfahrer kontrollieren. Doch der junge Mann flüchtete zunächst vor den Beamten, stürzte jedoch kurz darauf alleinbeteiligt von seinem Fahrrad und verletzte sich leicht.

Die Polizei stellt einen Elektroschocker und Rauschmittel sicher

Anschließend setzte der 20-Jährige seine Flucht zu Fuß fort und warf einen mitgeführten Elektroschocker weg. Dabei kam er nach Angaben der Polizei erneut zu Fall. Die Beamten fanden bei dem Mann auch eine geringe Menge Betäubungsmittel. Den Elektroschocker und die Rauschmittel stellten die Beamten sicher. Den 20-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Vergehen nach dem Waffengesetz und nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)