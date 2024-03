20-Jähriger ist in Lauingen mit Schlagring erwischt worden

Ein junger Mann ist in Lauingen mit einem Schlagring unterwegs gewesen. Das ist eine illegale Waffe.

Mit einem Schlagring war ein 20-Jähriger am Montag in Lauingen unterwegs. Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen fand den Schlagring gegen 22.50 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle Uhr in der Riedhauser Straße im Auto des 20-Jährigen auf.

Den Lauinger erwartet nun eine Anzeige

Die Beamten konfiszierten die verbotene Waffe und erstatteten gegen den Mann Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz. (AZ)