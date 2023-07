20-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei durch Lauingen

Der junge Mann ist mit seinem Fahrrad gegen ein Auto gefahren und dann abgehauen. Fast zwei Promille Alkohol sind im Spiel.

Kurz vor Mitternacht am Dienstag fuhr ein 20-jähriger Mountainbike-Fahrer in der Gundelfinger Straße in Lauingen gegen einen geparkten BMW und flüchtete anschließend fußläufig vom Unfallort. Der Vorgang wurde von einer Streifenbesatzung der Dillinger Polizei wahrgenommen, die sogleich die Verfolgung des Flüchtenden aufnahm.

Der Mann war leicht verletzt

Nach längerer Verfolgungsjagd konnten die Beamten den 20-Jährigen schließlich stellen. Dieser hatte sich durch den Aufprall leicht verletzt gehabt und war erheblich alkoholisiert.

Nach Verbringung zur Polizei Dillingen ergab ein Alkoholtest bei ihm einen Wert von annähernd 1,9 Promille. Die Polizisten ordneten gegen den Mann eine Blutentnahme an und leitetet gegen ihn Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr und Bedrohung ein. (AZ)