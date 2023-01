Lauingen

22-Jähriger versucht über Zaun in Lauinger Club zu kommen, und verletzt sich

Ein stark alkoholisiert junger Mann ist am Freitag an einem Club in Lauingen abgewiesen worden. Doch das konnte er nicht akzeptieren und versuchte anders auf das Gelände zu kommen.

Ein 22-Jähriger hat am Freitag in Lauingen nicht akzeptiert, dass ihm der Eintritt in eine Disco in Lauingen verwehrt wurde. Also versuchte er über einen Zaun zu klettern, um auf das Gelände zu kommen. Dabei verletzte er sich der Polizei zufolge leicht. Sein Abend endete jedoch nicht im Club, sondern im Krankenhaus, wo er behandelt wurde. Dem jungen Mann wurde im Vorfeld aufgrund seiner Alkoholisierung von zwei Promille der Zugang verwehrt. (AZ)

