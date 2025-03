228 Absolventen an der Berufsschule Lauingen verabschiedet

Unter dem Motto „Netzwerk unseres Lebens!“ feierte die Berufsschule Lauingen den erfolgreichen Abschluss von 228 Schülerinnen und Schülern aus 14 verschiedenen Ausbildungsberufen. Die Absolventen der Fachbereiche Bau-, Metall-, Elektro- und Informationstechnik, sowie des Berufsfeldes Wirtschaft und Verwaltung wurden in einem feierlichen Rahmen verabschiedet.

Die diesjährige Abschlussfeier war geprägt von herausragenden Leistungen. Besonders hervorzuheben sind die beiden Staatspreise, die an Isabella Dreher, Technische Systemplanerin Stahl- und Metallbautechnik bei der Firma Eitle Glas- und Metallbau in Wertingen, und Alexander Wengenmayr, Industriemechaniker bei der Firma Surteco in Buttenwiesen, verliehen wurden. Diese Auszeichnungen, dotiert mit je 75 Euro und einer besonderen Urkunde der Regierung von Schwaben, würdigen ihre außergewöhnlichen Leistungen. Zudem erreichten vier Absolventen die Traumnote 1,0.

Neben den Staatspreisen und Bestnoten wurden 22 Sonderpreise für besondere Leistungen vergeben. Diese Auszeichnungen, bestehend aus einer zusätzlichen Urkunde, einem Gruppenfoto und einem Buchgeschenk, würdigen das Engagement und die Leistungen der Absolventen in verschiedenen Bereichen. Zusätzlich erwarben 25 Schülerinnen und Schüler den mittleren Bildungsabschluss.

Die „Small Band“ der benachbarten Donau Realschule unter der Leitung von Ingrid Menzel eröffnete die Abschlussfeier mit dem feierlichen Stück „Chariots of Fire“. Zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft erwiesen den Absolventen die Ehre. Landrat Markus Müller, Bürgermeisterin Katja Müller und Schulleiter Peter Hoffmann überreichten gemeinsam die Zeugnisse und Buchgeschenke. Christian Fischer von der IHK und Annette Göllner von der HWK sowie weitere Ehrengäste waren ebenfalls anwesend, um den Absolventen ihre Anerkennung auszusprechen. Göllner reflektierte die Ausbildungszeit in ihrer Rede anhand einer Luftschlange. Schulleiter Hoffmann betonte, dass die Absolventen mit ihrer dualen Ausbildung bestens für ein erfolgreiches Arbeitsleben gerüstet sind. Er ermutigte sie, offen für Neues zu bleiben, sich kontinuierlich weiterzubilden und ihren eigenen Weg zu finden. Rainer Müller, Mitarbeiter in der Schulleitung, nahm die Ehrung der Staatspreisträger und Jahrgangsbesten vor. Seine Worte würdigten die herausragenden Leistungen der Absolventen und unterstrichen ihren Stellenwert für die Region. (AZ)

