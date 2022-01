Polizei stoppt Alkoholfahrt in Lauingen und findet auch noch Drogen

Die Polizei Dillingen stoppt den jungen Mann am Nachmittag in Lauingen. Sein Beifahrer wollte auch noch flüchten.

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Dillinger Straße in Lauingen wurde ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aufgehalten, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten dann außerdem noch eine geringe Menge an Marihuana. Auf dem Beifahrersitz befand sich zum Kontrollzeitpunkt ein 22-Jähriger, der während der Kontrolle plötzlich aus dem Pkw stieg und davon laufen wollte.

Auch der Beifahrer hatte in Lauingen Drogen dabei

Er konnte nach wenigen Metern von den Beamten eingeholt und festgehalten werden. In seinem Rucksack führte der 22-Jährige ebenfalls eine geringe Menge Marihuana mit. Die beiden Männer wurden anschließend auf die Polizeiinspektion gebracht. Bei einer weiteren körperlichen Durchsuchung wurden dort weitere Druckverschlusstüten mit Marihuana in der Bekleidung des 22-Jährigen aufgefunden.

Gegen den 23-jährigen Fahrer und dessen 22-jährigen Beifahrer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der 22-jährige Fahrer muss sich zudem wegen des Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetzes verantworten, so die Polizei. (pol)

