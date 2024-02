24-Jähriger fährt in Lauingen ohne Führerschein Auto

Ein junger Mann ist in Lauingen von der Polizei gestoppt worden. Er ist ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen kontrollierte am Montag gegen 22.15 Uhr in der Gundelfinger Straße in Lauingen einen 24-jährigen Autofahrer. Wie sich herausstellte, war dem Mann die Fahrerlaubnis versagt worden. Der Autofahrer zeigte dennoch einen Führerschein.

Auch der Fahrzeughalter bekommt Ärger mit der Polizei

Hier ergaben sich Verdachtsgründe auf eine Fälschung. Die Beamten stellten das angebliche Dokument sicher und erstatteten gegen den 24-Jährigen Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Den 58-jährigen Fahrzeughalter erwartet ebenfalls eine Strafanzeige, da er dem 24-Jährigen die Fahrt ohne Fahrerlaubnis gestattet hatte. (AZ)