Lauingen

vor 41 Min.

25-Jähriger ertrinkt im Lauinger Auwaldsee

Ein Mann aus Baden-Württemberg badete am Freitagabend am Auwaldsee in Lauingen. Plötzlich ging der Mann unter. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Zu einem tödlichen Badeunfall ist es am Freitagabend in Lauingen gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hielt sich ein 25-Jähriger aus Baden-Württemberg mit mehreren Arbeitskollegen beim Baden am Auwaldsee auf. Rettungshubschrauber, Wasserwacht und Taucher im Einsatz Ein Kollege beobachtete laut Polizeibericht, wie der 25-jährige plötzlich unterging. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch anwesende Zeugen, Rettungshubschrauber, Wasserwacht und Taucher konnte der Mann nur noch tot geborgen werden. (AZ)

