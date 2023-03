25-Jähriger nimmt fremden Geldbeutel mit

In der Börse befindet sich ein dreistelliger Betrag. Wie es zu dem Diebstahl kam.

Der Besuch eines 25-Jährigen in der Wohnung eines 51-Jährigen fand in der Nacht von Samstag auf Sonntag kein glückliches Ende. Nachdem sich der Jüngere laut Auskunft der Polizei gegen 3 Uhr für ein paar Minuten unbeaufsichtigt in dem Mehrfamilienhaus in der Dillinger Straße aufhielt, bemerkte der 51-Jährige, dass dieser seinen Geldbeutel entwendet hatte. Neben diversen Dokumenten und Scheckkarten befand sich darin auch eine dreistellige Summe an Bargeld. Die Polizei Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)