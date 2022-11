26-Jähriger randaliert in Lauingen und verletzt mehrere Menschen

Mit 2,6 Promille war der Mann deutlich alkoholisiert. Eine Person verletzte er mit einer brennenden Zigarette, auch eine Polizistin griff er an. Jetzt hat er mehrere Anzeigen am Hals.

Ein 26-Jähriger hat am Montagabend völlig betrunken in der Lauinger Brüderstraße randaliert. Gegen 20.25 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe über eine Schlägerei ein. Der polizeibekannte 26-Jährige hatte einen 63-jährigen Autofahrer angehalten. Im weiteren Verlauf schlug er auf dessen Wagen ein und verursachte Sachschaden. Danach betrat er laut Bericht der Polizei ein Lokal und ging dort eine Bedienung körperlich an.

Der 26-Jährige wurde selbst bei der Randale verletzt

Anschließend schlug er auf den Gaststättenbetreiber ein und verletzte einen Gast absichtlich mit einer brennenden Zigarette. Alle drei Personen zogen sich durch die Attacken leichte Verletzungen zu. Nach Verlassen des Lokals beschädigte der Randalierer den geparkten Wagen des Lokalinhabers. Weil sich der 26-Jährige bei seinen Aktionen selbst leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde er von einer Rettungswagenbesatzung behandelt.

Die Sanitäter fanden bei ihm Betäubungsmittel und übergaben diese der Polizei. Gegen die eingesetzten Beamten leistete der 26-Jährige plötzlich erheblichen Widerstand und verletzte eine Polizistin leicht. Diese blieb dienstfähig. Nachdem der Mann von den Beamten gefesselt werden musste und zur Polizei nach Dillingen verbracht wurde, leistete er dort erneut erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten, heißt es im Polizeibericht. Er wurde zu Gewahrsamszwecken in eine Arrestzelle gebracht. Gegen den 26-jährigen, der mit über 2,6 Promille erheblich alkoholisiert war, wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz, Sachbeschädigung an Kfz, Hausfriedensbruch und Beleidigung erstattet. (AZ)