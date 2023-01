Lauingen

09:51 Uhr

26-Jähriger wird in Lauinger Disco mit Drogen erwischt

Die Polizei hat am Wochenende in einem Club in Lauingen Drogen entdeckt.

Die Polizei hat am Wochenende mehrere Rauschgiftfunde in einem Club in Lauingen gemacht.

In einer Lauinger Diskothek in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße hat die Polizei bei einem Gast Drogen entdeckt – das ist bisher kein Einzelfall. Bei der Einlasskontrolle wurde den Beamten zufolge gegen 0.30 Uhr am Sonntag bei einem 26-Jährigen aus Wertingen eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden. Wertinger hat Amphetamin und möglicherweise Ecstasy dabei Im Rahmen der polizeilichen Bearbeitung vor Ort konnte durch die Streife eine am Boden liegende Plastiktüte mit einer darin befindlichen Tablette aufgefunden werden, wobei es sich möglicherweise um Ecstasy handelt. Bereits in der vorangegangenen Nacht von Freitag auf Samstag wurde in dem Lokal ein ähnlicher Rauschgiftfund gemacht. Beide Tüten konnten bislang niemandem zugeordnet werden. (AZ)

