30-Jähriger soll in Lauingen Mann mit Flasche ins Gesicht geschlagen haben

Ein 42-Jähriger meldete sich am Sonntag gegen 0.40 Uhr telefonisch über den Polizeinotruf und gab an, dass ihm kurz zuvor in Lauingen mit einer Glasflasche in das Gesicht geschlagen worden sei. Der Mann wies laut Polizei auch leichte Verletzungen im Gesicht auf, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten.

Ein 30-Jähriger steht unter Tatverdacht

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 30-Jährigen. Beide Männer waren leicht alkoholisiert. Gegen den 30-Jährigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (AZ)