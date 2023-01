31-Jährige bei Unfall auf B16 bei Lauingen leicht verletzt

Beim Auffahren auf die Bundesstraße bei Lauingen ist eine Autofahrerin auf einen anderen Wagen aufgefahren. Die Polizei sperrte die Strecke zeitweise.

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 16 bei Lauingen am Donnerstagmittag verletzt worden. Eine 31-jährige Fahrerin eines Jeeps wollte der Polizei zufolge von der Riedhauser Straße auf die B16 in Richtung Dillingen auffahren. Eine 41-Jährige, die hinter ihr in ihrem Mazda unterwegs war, hatte ebenfalls vor, auf die Bundesstraße aufzufahren und prallte mit ihrem Wagen auf der Einfädelspur auf den vorausfahrenden Jeep.

Unfall auf B16 bei Lauingen: Polizei leitet Verkehr um

Die 41-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 5.500 Euro. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße musste im betreffenden Abschnitt zunächst halbseitig gesperrt werden. Anschließend erfolgte die Ausleitung des Verkehrs aus Richtung Günzburg kommend über die Ausfahrt Lauingen Mitte bis zur Anschlussstelle Lauingen Ost. Der auslaufende Betriebsstoff musste gebunden und die Fahrbahn gereinigt werden. Für die Maßnahmen vor Ort war die Feuerwehr Lauingen mit 15 Einsatzkräften. (AZ)