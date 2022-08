Lauingen

33 neue Wohnungen in Lauingen sorgen für Kritik

Am Marzahner Ring im Wohngebiet "Ostendstraße" in Lauingen sorgen sechs geplante Mehrfamilienhäuser für Ärger.

Plus Ein Investor will in Lauingen sechs Mehrfamilienhäuser bauen. Im Stadtrat möchte dem Projekt niemand zustimmen. Warum daran trotzdem kein Weg vorbeiführt.

Von Jonathan Mayer

Es sei ein "schwieriges Thema", beginnt Lauingens Zweiter Bürgermeister Albert Kaiser (CSU). Man sei in einer Zwickmühle. Ein Investor will am Rande der Stadt, im Baugebiet "Ostendstraße", sechs Mehrfamilienhäuser mit 33 Wohnungen errichten. Wie berichtet, wurde 2020 ein erster Bauantrag abgelehnt. Daraufhin besserte der Investor nach. Jetzt ist auch eine Tiefgarage mit 53 Parkplätzen vorgesehen. Zudem sollen sechs Besucherstell- und 59 Fahrradstellplätze sowie ein Spielplatz entstehen. Das Projekt stößt auf scharfe Kritik. Verhindern lässt es sich trotzdem nicht.

