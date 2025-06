Frau will in Lauingen Schmuck klauen und scheitert

Fast wäre es am Freitagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Dillinger Straße in Lauingen zu einem Ladendiebstahl gekommen. Darüber informiert die Polizei. Gegen 15 Uhr beobachtete ein Angestellter eine 36-jährige Frau, die Modeschmuck in einem unteren zweistelligen Wert in ihrem Kinderwagen versteckte.

Das Diebesgut: Modeschmuck im unteren zweistelligen Wert

Anschließend wollte sie den Kassenbereich verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Die Mitarbeiter hielten die Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 36-Jährige. (AZ)