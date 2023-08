50-Jährige wird bei Auffahrunfall in Lauingen verletzt

Eine 36-Jährige ist in Lauingen auf ein Auto aufgefahren. Die Frau in diesem Wagen erlitt Verletzungen.

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstagvormittag gegen 8 Uhr in Lauingen ereignet. Eine 36-Jährige prallte nach Angaben der Polizei mit ihrem Wagen an der Einmündung zur Staatsstraße 2025 auf ein vor ihr anfahrendes Auto.

Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro

Dabei erlitt die 50-jährige Autofahrerin in diesem Pkw leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (AZ)