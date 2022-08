50-Jähriger fährt betrunken über Verkehrsinsel in Lauingen

Beim Eintreffen der Dillinger Polizei hat der Mann immer noch mehr als zwei Promille Alkohol im Blut.

Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer ist am Dienstag in Schlangenlinien über die Werner-von-Siemens-Straße in Lauingen gefahren und blieb schließlich mit den Rädern der rechten Fahrzeugseite an einer Verkehrsinsel hängen. Dabei wurden beide Reifen beschädigt, so dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war.

Der Führerschein des Mannes ist weg

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 50-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. (AZ)

