50 Jahre Wasserwacht: Lauinger Freiwillige starten ins Jubiläumsjahr

2024 feiert die Ortsgruppe großes Jubiläum. Zur Feier gibt es ein saniertes Vereinsheim und die bayerischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen.

1974 wurde die Ortsgruppe der Wasserwacht Lauingen von engagierten Bürgern gegründet. Ins Jubiläumsjahr 2024 startet die Wasserwacht mit einem Neujahrsempfang mit zahlreichen Gästen im Vereinsheim in Frauenriedhausen. In seinem Jahresrückblick auf das Jahr 2023 ging Vorsitzender Markus Stuhler auf zahlreiche Aktivitäten ein. Besondere Höhepunkte waren dabei die Schwimmkurse im Hallenbad, das Jugendzeltlager am Auwaldsee und am Reimertshof, der Lauinger Triathlon und natürlich der Wachdienst am Auwaldsee. Dabei wurden sehr viele ehrenamtliche Stunden geleistet: 72 Stunden Sanitätsdienst, 250 Stunden Sanitätswachdienste und 1600 Stunden Wachdienst am Auwaldsee.

Insgesamt konnten 19 Seepferdchen, vier Schwimmabzeichen in Bronze sowie 28 Rettungsschwimmabzeichen abgelegt werden. Jugendleiter Yannik Helmschrott hob besonders das Engagement der Jugendtrainer hervor, die in über 2000 Stunden wöchentlich die Schwimmausbildung mit rund 50 Jugendlichen im Lauinger Hallenbad übernehmen.

Stuhler bedankte sich in seiner Ansprache bei allen Aktiven. Die anwesenden Gäste aus der Politik forderte er auf, auch weiterhin dem Ehrenamt wohlgesonnen zu sein. Der Vorsitzende wies in seinem Ausblick für das Jubiläumsjahr auf wichtige bevorstehende Veranstaltungen hin: Einweihung des innen sanierten Vereinsheim an der Donaubrücke sowie den Landeswettbewerb der Wasserwacht Bayern vom 19. April bis 21. April im Hallenbad Lauingen. Diese „bayerischen Meisterschaften“ im Rettungsschwimmen sollen der Höhepunkt des 50-jährigen Jubiläums werden.

Bürgermeisterin Katja Müller lobte in ihren Grußworten die Einsatzbereitschaft der Wasserwacht, insbesondere den Wachdienst am Auwaldsee und die Bereitschaft zur Durchführung der Schwimmkurse. Ebenso bedankte sich Landrat Markus Müller für die geleisteten Dienste und ging in seiner Ansprache auch auf die Situation der Hallenbäder im Landkreis ein. Für ihn ist der Erhalt und die Renovierung der Bäder ein wichtiger Faktor, soweit es die Finanzen des Landkreises zulassen. Eine Unterstützung durch Förderprogramme sei hier dringend geboten.

Der Kreisgeschäftsführer des BRK Dillingen, Stephan Härpfer, hob hervor, dass durch die Sanierung des Vereinsheims in der Donaustraße nun die BRK Bereitschaft Lauingen eine „neue Heimat“ gefunden hat und dadurch wichtige Synergieeffekte in der Zusammenarbeit mit der Wasserwacht entstehen würden. Außerdem ist durch die künftige Nutzung durch Wasserwacht und Bereitschaft das Gebäude besser ausgelastet.

Im Anschluss ehrte Vorsitzender Markus Stuhler verdiente langjährige Mitglieder. Für 10 Jahre: Barbara Stuhler, Magdalena Stuhler, Elisabeth Müller, Daniela Mitlehner, Johannes Stuhler. Für 15 Jahre: Yannik Helmschrott. Für 30 Jahre: Manuel Mayer. Für 40 Jahre: Waltraud Straubinger, Frank Matkey und für 50 Jahre: Manfred Kirchner, Johann Mayer. (AZ)