5000 Euro Schaden bei Unfall in Lauingen

Ein 82-jähriger Autofahrer ist in der Lauinger Altstadt unterwegs und nimmt einem anderen Auto die Vorfahrt. Verletzt wird laut Polizei niemand.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von rund 5000 Euro ist es am Mittwoch in Lauingen gekommen. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 82-jähriger Autofahrer das Obere Brunnental in Richtung Donaustraße. Er nahm einer entgegenkommenden 65-jährigen Autofahrerin beim Rechtsabbiegen die Vorfahrt, worauf es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten, berichtet die Polizei. (AZ)