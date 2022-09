54-jährige E-Bike-Fahrerin stürzt in Lauingen

Die Frau musste ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. Eine Autofahrerin war auch beteiligt.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 50-jährigen Autofahrerin und einer 54-jährigen E-Bike-Fahrerin ist es am Montag gegen 16 Uhr in Lauingen gekommen. Die 50-Jährige wollte mit ihrem Wagen aus der Straße „Am Zwerchgraben“ in die Wittislinger Straße einbiegen.

Stadteinwärts Richtung Lauingen

Sie kollidierte mit der 54-Jährigen, die mit ihrem E-Bike auf dem Radweg stadteinwärts unterwegs war. Diese stürzte von ihrem E-Bike und musste mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Dillingen gefahren werden. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 700 Euro. (AZ)