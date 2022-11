56-Jähriger klaut Zigaretten in Lauingen

Der Mann wurde jedoch ertappt. Ähnlich erging es einem 19-Jährigen, der in einer Drogerie Waren einsteckte.

Die Polizei Dillingen wurde am Mittwoch gegen 11:30 Uhr nach Lauingen zu einem Verbrauchermarkt in der Dillinger Straße gerufen. Dort hatte ein 56-Jähriger Zigaretten im Wert etwa 30 Euro entwendet und den Kassenbereich passiert, ohne die Tabakwaren zu bezahlen. Er wurde zuvor von Angestellten des Supermarkts bei der Begehung des Diebstahls beobachtet, die dann die Polizei verständigten.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in einer Lauinger Drogerie

Zu einem weiteren Ladendiebstahl ist es am gleichen Tag gegen 15:00 Uhr in einer Drogerie in der Herzog-Georg-Straße gekommen. Dort hatte ein 19-Jähriger Waren im Wert von 43,48 Euro in seinen Rucksack gepackt. An der Kasse bezahlte er lediglich eine Packung Schokolade. Vor Verlassen der Drogerie wurde er vom Verkaufspersonal angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. (AZ)