8000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall in Lauingen

Ein 27-Jähriger will auf eine Straße bei Lauingen einbiegen und übersieht ein anderes Auto. Der Schaden ist beträchtlich.

Gegen 6.20 Uhr wollte ein 27-Jähriger am Montag mit seinem Pkw von der Aislinger Straße aus nach rechts auf die Staatsstraße 2025 einbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 37-Jährigen in seinem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen beide Fahrzeugführer unverletzt blieben. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt geschätzt 8000 Euro. Das berichtet die Polizei. (AZ)