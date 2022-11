8000 Euro Schaden nach Unfall in Lauingen

Das beschädigte Auto war in der Brahmstraße geparkt. Der Unfallverursacher ist geflüchtet.

Zwischen 10. November, 22 Uhr, und 12. November, 12 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen grauen VW Passat, der in der Brahmstraße in Lauingen geparkt war, am linken hinteren Fahrzeugeck.

Zeugen sollen sich melden

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von Unfallort und beging Fahrerflucht. Die Schadenshöhe am VW beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)