84-Jähriger stürzt in Lauingen vom Rad und wird schwer verletzt

Ein Senior hat am Freitag bei einem Sturz vom Fahrrad eine Fraktur im Hüftbereich erlitten.

Schwerere Verletzungen hat ein 84-Jähriger am Freitag gegen 16.30 Uhr bei einem Fahrradsturz in Lauingen erlitten. Der Senior befuhr die Königerstraße in Richtung Anwanderstraße.

Der 84-Jährige wird in die Dillinger Klinik gebracht

An der Kreuzung zur Johannesstraße kam er nach Angaben der Polizei alleinbeteiligt zu Fall und erlitt eine Fraktur im Hüftbereich. Der Senior musste mit dem Rettungswagen zur Behandlung in das Krankenhaus Dillingen gefahren werden. (AZ)