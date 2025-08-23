Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Lauingen: „Achtsamkeit ist auch ein Selbsterkenntnisweg“

Lauingen

„Achtsamkeit ist auch ein Selbsterkenntnisweg“

Brigitte Brecht beschäftigt sich schon lange mit Achtsamkeit. Bald bietet sie Kurse an. Ein Gespräch über das Leben im Moment, Narzissmus und existenzielle Fragen.
Von Jonathan Mayer
    • |
    • |
    • |
    Brigitte Brecht hält Kurse zum Thema Achtsamkeit in Lauingen ab
    Brigitte Brecht hält Kurse zum Thema Achtsamkeit in Lauingen ab Foto: Jonathan Mayer

    Frau Brecht, was verstehen Sie unter Achtsamkeit?
    BRIGITTE BRECHT: Da gibt es die klassische Begriffsdefinition von Jon Kabat-Zinn. Er ist der Erfinder der Achtsamkeitspraxis. Für ihn ist Achtsamkeit eine besondere Form der Aufmerksamkeitsausrichtung auf den gegenwärigen Moment. Entsprechend kann also jeder Mensch achtsam sein und seine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt fokussieren, um so im Hier und Jetzt zu sein. Leider verbringen wir gedanklich mehr Zeit in der Vergangenheit und in der Zukunft. Studien belegen, dass uns das nicht glücklich macht. Ein weiterer Aspekt von Achtsamkeit ist, dass ich diesem Erleben offen, neugierig und mit Akzeptanz begegne.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden