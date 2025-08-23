„Achtsamkeit ist auch ein Selbsterkenntnisweg“

Frau Brecht, was verstehen Sie unter Achtsamkeit?

BRIGITTE BRECHT: Da gibt es die klassische Begriffsdefinition von Jon Kabat-Zinn. Er ist der Erfinder der Achtsamkeitspraxis. Für ihn ist Achtsamkeit eine besondere Form der Aufmerksamkeitsausrichtung auf den gegenwärigen Moment. Entsprechend kann also jeder Mensch achtsam sein und seine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt fokussieren, um so im Hier und Jetzt zu sein. Leider verbringen wir gedanklich mehr Zeit in der Vergangenheit und in der Zukunft. Studien belegen, dass uns das nicht glücklich macht. Ein weiterer Aspekt von Achtsamkeit ist, dass ich diesem Erleben offen, neugierig und mit Akzeptanz begegne.

