Akrobatik, Erotik und ein Korb voll Zibeben beim zweiten Varieté in Lauingen

Im vergangenen Jahr hatte das Varieté-Motto noch „rund um die Welt“ geheißen. Heuer blieben die Laudonen-Verantwortlichen getreu dem Motto „Warum denn in die Ferne schweifen“ in heimischen Gefilden. Bei ihrem zweiten Varieté in der ausverkauften Stadthalle präsentierten sie dem Publikum am Sonntagnachmittag heimische „Perlen des Entertainments“ zwischen Giengen und Hochzoll, Ostfildern und dem Bachtal, Lauingen und Staib. Die Perlentaucher der Lauinger Faschingsgesellschaft fanden im schwäbischen Unterhaltungsmeer atemberaubende Akrobatik, beeindruckenden Showtanz, zirzensischen Pole-Dance, laszive Erotik und schwäbische „Ährodigg“.

Hans Gusbeth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Varieté Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis