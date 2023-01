Lauingen

vor 2 Min.

Albert Schmid ist der "Meister Eder" von Lauingen

Albert Schmid ist einer der letzten Schuhmacher in der Region. In seinem kleinen "Uralt-Laden", wie er ihn nennt, repariert er seit über 60 Jahren Schuhe.

Plus Mit 77 Jahren steht Albert Schmid noch beinahe täglich in seiner urigen Schuhwerkstatt. Über den letzten Kämpfer einer Branche, die es so nicht mehr gibt.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

"I komm scho", ruft Albert Schmid mit seiner Sing-Sang-Stimme aus dem hinteren Ende der kleinen Werkstatt. Dann macht er sich mit der Krücke an der Hand auf den Weg zur Kasse, vorbei an Lederbändern, Schuhspreizern, Nähmaschinen, Regalen voller Werkzeug. Und natürlich Schuhen. Vielen Schuhen. Schmid ist nicht mehr so gut zu Fuß und braucht etwas länger, doch wer hierherkommt, der wartet gern. An der Kasse gibt es einen neuen Spezialauftrag: Eine Showtänzerin benötigt neue Sohlen für ihre Tanzschuhe, die alten sind abgenutzt und rutschen. Schmid weiß da sofort zu helfen. Er greift nach einer Gummimatte, zeigt sie der jungen Frau, erklärt die Details. Zwei Tage später, rechtzeitig vor dem Hofball in Gundelfingen, kann sie die Tanzschuhe wieder abholen. Schmid macht alles möglich, was sich die Kunden wünschen. Nicht ohne Grund nennen sie den Schuhmacher auch den Meister Eder von Lauingen, einen der letzten seiner Art.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen