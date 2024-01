Albertus-Förderverein verabschiedet Vorstandsmitglieder

In einer feierlichen Stunde verabschiedet der Verein der Freunde und Förderer ehemalige Vorstandsmitglieder. Die waren zum Teil seit der Gründung 1997 dabei.

In geselliger Runde wurden ehemalige und langjährige Vorstandsmitglieder des Fördervereins für das Albertus-Gymnasium Lauingen vom amtierenden Vorsitzenden Thorsten Jakobi verabschiedet. In Anwesenheit des Schulleiters Jochen Schwarzmann und des Ständigen Stellvertreters Joachim Weishaupt sowie aktuell tätiger Vorstandsmitglieder wurde die verdienstvolle Tätigkeit der früheren Vorstände und Verbindungslehrkräfte gewürdigt.

Der Förderverein des Albertus-Gymnasiums wurde 1997 gegründet und von Anfang an dabei waren Reinhilde Baptist, Anne Maier und Karl Steiner. Der frühere Sekretär des Gymnasiums übte das Amt des Geschäftsführers über 17 Jahre aus. Reinhilde Baptist war lange Zeit zweite Vorsitzende und Anne Mayr, die zugleich dem Kollegium des Albertus-Gymnasiums angehörte, fungierte als Beisitzerin und Verbindungslehrerin zur Schule. Mit den Spenden für ihre Theateraufführungen sorgte sie für ein zusätzliches finanzielles Polster des Fördervereins. Für die Verbindung zur Schule war zuletzt Angelika Haug zuständig. Gabriele Suckut erledigte mehrere Jahre die Pressearbeit und war zugleich Schriftführerin bei den Vorstandssitzungen. Roland Wengert sorgte als Schatzmeister für eine solide und ordnungsgemäße Buch- und Kontoführung und nicht zuletzt prägte Dr. Hartmut Beckert als Vorsitzender über viele Jahre die Arbeit des Fördervereins. Aufgrund seines Gespürs für eine wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit erlangte der Förderverein einen hohen Bekanntheitsgrad, sodass zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen verwirklicht werden konnten, steht es in einer Pressemitteilung. Im Laufe der Jahre wurden mithilfe aller Mitglieder, Spender und Vorstandsmitglieder viele Projekte angestoßen, die den Schülerinnen und Schülern zugutekommen.

Sein Nachfolger in diesem Amt, Thorsten Jakobi, setzt diese erfolgreiche Arbeit gemeinsam mit neuen Vorstandsmitgliedern nun fort. Und an Anschaffungswünschen mangelt es auch in Zukunft nicht. Für die verdienstvolle Arbeit erhielten die früheren Vorstandsmitglieder einen Präsentkorb. Bei einem gemeinsamen Abendessen konnte so manche Begebenheit und Anekdote in Erinnerung gebracht werden. Anne Mayr dankte im Namen ihrer früheren Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes für die erbrachte Anerkennung. (AZ)