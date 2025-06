Albertus-Gymnasium verabschiedet einen besonderen Abi-Jahrgang

„Mamma Mia – es ist so weit“: Unter diesem Motto stand am Freitag die Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten des Albertus-Gymnasiums Lauingen. Eingeleitet wurde der Tag durch einen von den Schülerinnen und Schülern mit Stadtpfarrer Raffaele De Blasi und Pfarrer Wolfram Schrimpf gestalteten ökumenischen Gottesdienst in der Augustinerkirche. Anschließend begrüßte Schulleiter Jochen Schwarzmann 29 Abiturientinnen und Abiturienten, deren Eltern und Angehörige sowie die Lehrerschaft der Schule zur feierlichen Überreichung der Abiturzeugnisse in der Aula. Dieser Höhepunkt des Festaktes war eingebettet in ein abwechslungsreiches Programm mit Reden, musikalischen Einlagen von Solisten der Jahrgangsstufe sowie des stimmgewaltigen Abi-Chors – kurzweilig und mit zahlreichen Anspielungen auf das Abi-Motto.

In seiner Ansprache gratulierte Jochen Schwarzmann Schülern wie Eltern zunächst zum erreichten Abitur und ermutigte die Abiturientinnen und Abiturienten dazu, im Vertrauen auf die von ihnen erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten ihr Leben in die Hand zu nehmen, sich einzusetzen und ihre eigene Zukunft wie die der Gesellschaft aktiv zu gestalten. „Bildung ist mehr als Ausbildung – Bildung erweitert den eigenen Horizont und vermittelt tiefere Einsichten in komplexe Zusammenhänge“, so der Schulleiter in seiner Ansprache. In seinem Grußwort appellierte Landrat Markus Müller an die jungen Menschen als die klugen Köpfe, die der Landkreis in Zukunft brauchen wird: „Ihr seid die Zukunft“. Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller nahm in ihrer Ansprache Bezug auf Albertus Magnus, indem sie die Absolventen zum selbstständigen Denken aufforderte und beglückwünschte den Jahrgang: „Wir in Lauingen sind stolz auf euch.“

41 Prozent des Jahrgangs haben einen Einserschnitt

Manuel Knoll als der Vertreter des Bayerischen Landtags sieht die Abiturienten gut gerüstet, „weil das AGL eine hervorragende Bildungseinrichtung ist“ und forderte dazu auf, sich im Ehrenamt ebenfalls zu engagieren. Vor der Zeugnisausgabe wurden zahlreiche Ehrungen vorgenommen. Monika Kogge für den Elternbeirat überreichte den Albonus-Preis 2025 stellvertretend für den Jahrgang an Elisa Auerbach für hervorragendes Engagement in verschiedenen Bereichen des Schullebens. Für die besten Abiturprüfungen wurden Chiara Kille mit der Note 1,1 sowie Jana Herreiner und Lucija Skupnjak mit 1,3 ausgezeichnet. Martin Kienle und Alexander Baumgärtner vom Förderverein ehrten anschließend die besten W-Seminar-Arbeiten und die beste Schülerin mit nichtdeutscher Muttersprache mit dem Baumgärtner-Friedrich-Preis. Besonders erfreulich ist, dass 41 Prozent des Jahrgangs mit einem Einserschnitt abschließen konnten und der Gesamtschnitt des Lauinger Jahrgangs mit 2,28 wiederum über dem Landesschnitt liegen wird.

Das sind die Abiturienten und Abiturientinnen am AGL Elisa Auerbach, Jakob Bobinger, Jessica Deiter, Noel Dükkanci, Milina Erhart, Isabel Geisenberger, Aneta Goldová, Carina Großhans, Jana Herreiner, Chiara Kille, Aleyna Kocyigit, Rebecca Kreis, Anna-Maria Mayer, Linda Mayer, Arlind Neziri, Khalid Nsouli, Carina Peter, Tamara Sauer, Michelle Sauerland, Sarah Sauerland, Daniel Schmitz, Theresa Schön, Antonia Schuster, Lucija Skupnjak, Leonie Sporer, Amelia Stib, Dilara Wagner, Michael Weißbecker, Oskar Wölz.

Abschließend erinnerten die Abiturienten Elisa Auerbach, Aleyna Kocyigit und Lucija Skupnjak an die Höhepunkte der Schulzeit mit zahlreichen gelungenen Aktivitäten. Am Ende stand erneut der Dank an die Eltern für deren bedingungslosen Rückhalt und Beistand in allen Phasen. Musikalisch exzellent wurde die feierliche Verabschiedung durch die Klaviervorträge von Elisa Auerbach und Oskar Wölz mit Werken von Debussy, Schubert und Gulda umrahmt.

Aufbruch und doch emotionale Dankbarkeit mit dem nun hinter einem liegenden Schulleben, dieser Grundtenor der Veranstaltung spiegelte sich auch im abschließenden Chorsatz (Dirigat Klaus Nürnberger): “Thank You For The Music”. (AZ)