Am Lauinger Donauufer locken jetzt kleine Bachläufe und Blumenwiesen

Plus Nach knapp zwei Jahren Bauzeit ist das Projekt zwischen Donaubrücke und Luitpoldhain abgeschlossen. Finanziell war es eine Punktlandung. Auch wenn es einige Änderungen gab.

Von Katharina Indrich

Munter plätschert das Wasser in den frisch angelegten Bachläufen der Donau entgegen. Der sechsjährige Franz und seine Schwester Paula haben sich die Schuhe und Socken ausgezogen und patschen in der Nachmittagssonne vergnügt durch die kleinen Bachläufe, die bei der Neugestaltung des Lauinger Donauufers zwischen der Donaubrücke und dem Luitpoldhain entstanden sind. Die beiden Geschwister genießen die Abkühlung, balancieren auf den Betonsteinen und sind sich sicher: Das wird nicht ihr letzter Besuch am neu gestalteten Lauinger Donauufer sein.

Es sind Szenen, wie sie sich Bürgermeisterin Katja Müller für das Donauufer gewünscht hat. Am Donnerstag wurde es offiziell eingeweiht. Begonnen, so Müller, wurde das Projekt auf eine Initiative des Arbeitskreises Lebenswertes Lauingen noch unter ihrem Amtsvorgänger Wolfgang Schenk. Im Jahr 2019 fiel dann mit der Vorstellung der Gestaltungspläne im Rahmen eines Wettbewerbs der Startschuss für das Projekt. Am Ende hat die Erweckung des Donauufers aus dem Dornröschchenschlaf länger gedauert als gedacht und unterscheidet sich auch in einigen Teilen von der ursprünglichen Idee.

