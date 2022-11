Anarcho-Franken auf den Flügeln der „heiligen Gans“ mitten in Lauingen

Plus Der Schwäbische Kabarettpreis 2022 geht an „Circus Gankino“. Ein rockiger Abend bei dem auch Bürgermeisterin Katja Müller etwas gewinnt.

„Achtung Baumarktbesucher, ihr örtlicher Lieblingsmarkt bietet ihnen heute eine multifunktionale Bohrmaschine zu einem unschlagbaren Preis und – aufgepasst – kostenlos obendrein eine Elektro-Gitarre. Die Gebrauchsanleitung für die synchrone Nutzung beider Geräte erläutert ihnen unser virtuoser Marktleiter Herr Ralf Wieland persönlich in einer Live-Vorführung.“ Zugegeben: Diese Ansage ist ein Fake. Allerdings: Die Live-Vorführung gab es wirklich. Auch Ralf Wieland gibt es leibhaftig. Und selbst der handwerklich ordnungsgemäß synchronisierte Einsatz von Bohrmaschine und E-Gitarre funktioniert selbst beim Sirtaki, wie sich das Publikum im ausverkauften Baumarkt, Pardon Albertus-Magnus-Saal der Elisabethenstiftung überzeugen konnte.