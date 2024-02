André Kiener ist mit seiner Kamera den Wildtieren auf der Spur

Von Jonathan Mayer - vor 54 Min. Artikel anhören Shape

Mit seinen Bildern begeistert der Lauinger tausende Menschen. In der Wildtierfotografie hat er eine Leidenschaft gefunden. Angefangen hat alles mit einem Aquarium.

André Kiener schleicht durchs Gestrüpp. Eingepackt in eine dicke Jacke, Mütze und fingerlose Handschuhe bewegt er sich behutsam über das nasse Laub. Er geht in die Hocke und zielt. Jetzt ist Können gefragt. Der Mann mit dem auffälligen roten Bart blickt durch den Sucher seiner Kamera. In einiger Entfernung hockt ein kleiner Vogel auf einem Ast, der über den Tümpel am Schwarzen Weg in Lauingen ragt. Die meisten Passanten würden das Tier wahrscheinlich gar nicht bemerken. Kiener aber hat ihn schon von Weitem gehört. Und er weiß genau, wo er suchen muss. Kiener zielt, dann flitzt das orange-blaue Vögelchen schlagartig davon. Nach ein paar Sekunden steht er wieder am Weg direkt an der Donau. "Das war noch nichts", sagt er. Ein Foto ist gelungen. Doch nicht so, wie er es wollte. "Den Vogel auf dem Ast kann jeder fotografieren, aber im Flug halt nicht." Viel Zeit für Enttäuschung lässt sich der Naturfotograf nicht. Er hockt gleich wieder im Gebüsch und wartet auf das nächste Tier.

Seit drei Jahren macht sich Andre Kiener regelmäßig auf in die Natur, um Wildtiere vor die Linse zu bekommen. Foto: Jonathan Mayer

André Kiener ist wie ein Jäger, nur überleben bei ihm die Tiere, wenn er schießt. Auf dem Weg zur Carlquelle erzählt er von seinem Hobby, das ihn fast jedes Wochenende, bei Wind und Wetter, Hitze wie Kälte, in die Natur treibt: "Neulich bin ich gefragt worden, ob ich schon noch daheim bin", erzählt er grinsend. Eine Ausbildung zum Fotografen habe er nicht. Kiener, 35 Jahre alt, hat sich alles selbst beigebracht. "Angefangen hat alles eigentlich im Aquarium", erzählt er. Er habe Fotos von den Fischen machen wollen und sich eine günstige Kamera gekauft. Dann habe er es mal in der freien Natur versucht. Drei Jahre ist das her. Heute ist seine Ausrüstung mehrere tausend Euro wert. "Andere kaufen sich ein E-Bike, rauchen und saufen. Ich mach’ halt das."

