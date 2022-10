Lauingen

10:55 Uhr

Andrea Lindholz: „Europa muss Putin die Stirn bieten“

Plus Die CSU-Bundestagsabgeordnete Andrea Lindholz beschwört am Tag der Deutschen Einheit im Albertus-Magnus-Saal in Lauingen die Einheit Deutschlands und Europas.

Von Hans Gusbeth Artikel anhören Shape

Die Wiedervereinigung Deutschlands und die europäische Einigung sind nach Ansicht von Andrea Lindholz „untrennbar miteinander verbunden“. Trotz aller historischen und aktuellen Widrigkeiten, trotz Euro- und Energiekrise, trotz Covid und Brexit sei Europa „eine Erfolgsgeschichte“ geworden, betonte die CSU-Bundestagsabgeordnete aus Aschaffenburg bei der Festveranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit am Samstag. Das wiedervereinigte Deutschland sei seiner großen Verantwortung für den Frieden in Europa gerecht geworden, auch wenn dieses Ereignis damals in manchen Ländern mit Skepsis und Bedenken betrachtet worden sei. Allerdings befänden sich Deutschland und Europa seit dem Angriffskrieg Putins auf die Ukraine in ihrer „schwierigsten Lage seit der Wiedervereinigung, vielleicht sogar seit Ende des Zweiten Weltkriegs“, so Lindholz.

