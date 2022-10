Angler fischt in Lauingen Handgranate aus der Donau

Der Mann aus Aalen hat die Granate am Sonntagmittag beim Magnetfischen entdeckt. Dieses stammt wohl aus dem Zweiten Weltkrieg.

Beim Magnetfischen an der Donau in Lauingen hat am Sonntag gegen 12 Uhr ein 44-jähriger Aalener eine Granate aus der Donau gefischt. Durch das hinzugezogene Sprengkommando konnte diese als Handgranate mit Zeitverzögerung aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert werden.

Mann aus Aalen bekommt auch Probleme

Daraufhin wurde der Fundort an der Donaustraße abgesperrt, bis die Granate durch das Sprengkommando abgeholt wurde. Gegen den 44-jährigen Aalener erging zudem eine Anzeige nach dem Wasserhaushaltsgesetz, da diese Art des Angelns eine Erlaubnis bedurft hätte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass grade beim Magnetfischen die Gefahr besteht, Kampfmittel oder Munition aus Gewässern zu bergen, die stark verrostet und teilweise auch als solche nicht erkennbar sind.

Durch das Bergen kann eine nicht unerhebliche Gefahr für die Beteiligten, aber auch für die Gewässer bestehen. Sollten Kampfmittel oder Munition aufgefunden werden, ist unverzüglich die Polizei zu verständigen. Diese informiert dann den Kampfmittelräumdienst. (AZ)

