Anzeige nach Schlägerei in Lauinger Disko

In einer Lauinger Disko ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Streit zwischen drei Männern gekommen. Auch eine Zeugin fiel der Polizei auf.

In einer Lauinger Diskothek kam es in den Morgenstunden des Donnerstags zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter zwischen 20 und 32 Jahren. Hierbei schlug der 32-Jährige zunächst mit der Faust ins Gesicht eines 21-jährigen Kontrahenten, welchem sodann ein 20-jähriger zu Hilfe eilen wollte, der wiederum in den Schwitzkasten des 32-Jährigen geriet.

Auch gegen eine Zeugin wird nun ermittelt

Die Polizei wurde schließlich hinzugerufen. Als die Beamten eine 17-jährige Zeugin befragen wollten, fiel auf, dass sie stark alkoholisiert war. Als die zuständige Aufsichtsperson ermittelt werden sollte, stellte sich heraus, dass die 17-Jährige die benötigten Unterschriften der Erziehungsberechtigten auf ihrem „Aufsichtszettel“ selbst gefälscht hatte. Den 32-Jährigen erwartet nun eine Anzeige aufgrund von Körperverletzung. Gegen die 17-Jährige wird aufgrund von Urkundenfälschung ermittelt. Sie wurde bei ihrer Mutter abgeliefert. (AZ)

