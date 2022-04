Lauingen

12:00 Uhr

Arbeit der Ärzte: Zu Tode verkompliziert und stranguliert?

Plus Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek bekommt in Lauingen von Medizinern aus der Region schwere Kost serviert.

Von Günter Stauch

Mediziner und Bürgermeister haben wegen der angespannten Versorgungslage mit übermäßig beanspruchten und überalterten Praxischefs Alarm geschlagen. Bei einem kurzfristig anberaumten Besuch des Bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek im Lauinger „Drei Mohren“, machten Kommunale und Branchenkenner auf eine sich zuspitzende Krise in der Hausärzteschaft aufmerksam. Deren Sprecher Dr. Alexander Zaune, der in den kommenden Jahren mit bis zu 15 Stellen rechnet, die neu zu besetzen wären, wollte auch in Anwesenheit des prominenten Gastes kein Blatt vor den Mund nehmen. Am Veranstaltungsort, der eigentlich als „Genießerhotel mit romantischen Umfeld“ beworben wird, servierte der Dillinger Versorgungsarzt eher schwere Kost.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .