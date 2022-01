Auf dem E-Scooter bekifft durch Lauingen unterwegs

Die Polizei hat in Lauingen einen 34-Jährigen kontrolliert. Jetzt wird gegen den Mann ermittelt.

Ein 34-Jähriger war am Samstagabend mit seinem E-Scooter in Lauingen unterwegs. In der Herzog-Georg-Straße stoppte ihn die Polizei. Weil der Lauinger drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden.

Auf der Dillinger Polizeiinspektion wurde dem Mann Blut abgenommen

Auf Nachfrage räumte er ein, in den vergangenen Tagen mehrere Joints geraucht zu haben. Der Mann musste sich auf der Dienststelle einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen.

Gegen ihn wird nun aufgrund einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (pol)

