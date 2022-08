Lauingen

Auf dem Lauinger Marktplatz brummen am Wochenende nur die Bienen

Erstmals dieses Jahr war der Marktplatz in Lauingen autofrei. Die Grünen haben dazu einen Bienen-Aktions-Tag veranstaltet.

Von Andrea Grimminger

Schon von Weitem winkt eine freundliche Biene zu und lädt über die Straße hinweg ein, auf den Marktplatz zu kommen. Heike Lederer von den Grünen steckt in diesem tollen Bienenkostüm. Voller Begeisterung erzählt sie von dieser Aktion - dem ersten autofreien Marktplatz in diesem Jahr in Lauingen. Jana Kigele, Sprecherin der Grünen, gesellt sich dazu und erklärt, dass für sie im Vordergrund stehe, den Marktplatz mit Menschen statt mit Autos zu füllen, und hierzu gebe es im Stadtrat eine breitere Basis als noch 2021, wo dieser Vorschlag nur von den Grünen, SPD und FDP unterstützt worden war.

