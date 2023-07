Auf Drogen: Polizei zieht in Lauingen Autofahrer aus dem Verkehr

Bei einer Kontrolle in Lauingen bemerkt die Polizei, dass sich der Fahrer auffällig verhält. Vermutung: Der Mann steht unter Drogen. Die Beamten liegen richtig.

Die Polizei hat am Montagnachmittag in Lauingen einen Autofahrer angehalten, der unter Drogen stand. Eine Zivilstreife kontrollierte den Mann gegen 15.30 Uhr in der Herzog-Georg-Straße. Der Mann zeigte laut Polizei drogentypische Auffälligkeiten, ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte bei ihm auf die vorherige Einnahme von Betäubungsmitteln. Die Beamten stellten daraufhin seinen Fahrzeugschlüssel sicher und ordneten gegen ihn eine Blutentnahme an.

Auch in seiner Wohnung werden die Polizisten fündig

In seiner Wohnung fanden die Polizisten eine geringe Menge Betäubungsmittel auf und stellten diese sicher. Dem Autofahrer droht nun neben einem Bußgeldverfahren auch ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)

