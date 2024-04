Auffahrunfall früh am Morgen in Lauingen

Eine 53-Jährige bemerkt ein bremsendes Auto zu spät und kracht ins Heck. Das führt zu leichten Verletzungen.

In Lauingen ist es am frühen Montagmorgen zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 54-jährige Frau verletzt wurde. Die Frau war gerade mit ihrem Auto auf der Herzog-Georg-Straße unterwegs, aus der Stadt raus, als sie um 6 Uhr morgens kurz vor der Abzweigung zur Riedhauser Straße stoppen musste. Eine 53-jährige Frau, die mit ihrem Fahrzeug hinter ihr fuhr, hat die Situation zu spät bemerkt und ist in das Heck gekracht. Die vordere Fahrerin hat sich dabei leicht verletzt, glücklicherweise war aber keine sofortige medizinische Versorgung nötig. An den Autos entstand laut Polizei ein Schaden von ungefähr 2.500 Euro. (AZ)