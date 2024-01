Auffahrunfall in Lauingen: Mehrere tausend Euro Schaden

Bei einem Unfall in Lauingen werden zwei Autos beschädigt. Ein Fahrzeug ist nicht mehr fahrtüchtig.

In der Herzog-Georg-Straße in Lauingen ist es am Sonntag zu einem Auffahrunfall unter Beteiligung von zwei Pkw gekommen. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 58-jähriger Geschädigter mit seinem Pkw in Richtung Gundelfingen. Eine 69-jährige Dame fuhr direkt hinter dem Geschädigten.

Unfall in Lauingen: Ein Auto muss abgeschleppt werden

Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands fuhr sie ihm auf das Heck auf und verursachte so an beiden Fahrzeugen einen Gesamtschaden von etwa 7500 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten blieben hierbei unverletzt. Das Fahrzeug der Dame war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geholt werden. Die Unfallverursacherin muss aufgrund Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung mit einem Verwarnungsgeld rechnen. (AZ)